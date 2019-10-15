Putin'in Kral Selman'a hediye ettiği kuş halıya pisledi

15.10.2019 21:46

Suudi Arabistan'a 2007'den beri ilk kez giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kral Selman bin Abdülaziz'e Rusya'dan getirdiği, doğan cinsinden bir kuş olan ak sunguru hediye etti. Ancak hediye takdimi sırasında kuş halıya pisledi.

Doğancılık kraliyet ailesinde popüler bir meşgale. Yıllar sonra Riyad'a resmi ziyarette bulunan Putin de, Kral Selman'a hediye olarak Rusya'dan dişi bir ak sungur götürdü. Kral Selman'ın Putin'e hediyesi de bir tablo oldu. Ancak hediyeler takdim edilirken, anın büyüsü beklenmedik bir durumla bozuldu.

HALIYA PİSLEDİ

Gözleri kapalı olan Alfa isimli ak sungur, görünüşe göre etraftaki gürültüden dolayı gerginleşip kameralar önünde halıya pisledi.

SUUD AİLESİ YIRTICI KUŞLARLA AVCILIĞA MERAKLI

Yırtıcı kuşlarla avcılık Suudi kraliyet ailesi arasında yaygın bir meşgale. Hatta bir Suudi prensi, bir yolculuk sırasında 80 kuş için uçak bileti almıştı. İki prens de Rusya'dan doğan kaçırmaya çalışmıştı.