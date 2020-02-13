: Putin'in giydiği mont Rusya'da tartışma yarattı

13.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, giydiği marka kıyafetlerle adından sıkça söz ettiriyor. Putin'in giydiği turuncu renkli mont, üretimi yapan firmanın sitesinde yayınlanınca firma haksız rekabet gerekçesiyle şikayet edildi.

MARKA PUTİN'İN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşürken çekildiği fotoğrafta üzerinde turuncu renkli bir mont vardı. Montu üreten firma bu kareyi kendi internet sitesinde "Putin, Soçi ziyaretinde özel siparişle kendisine dikilen parkayı seçti" ifadeleriyle yayınladı.

ŞİKAYET EDİLDİ

Ancak firma, reklam kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Federal Anti-Tekel Servisi'ne şikayet edildi. Şikayetin gerekçesi olarak ise Rus yasalarında yer alan; firmaların ürünlerini devlet görevlileri tarafından beğeni gördüğü yönünde ifadeler kullanamaması gösterildi.

CEZA VERİLMEDİ

Şikayeti inceleyen kurul, firmaya ceza kesmedi. Kararında ise fotoğrafın reklam amaçlı değil, bilgi amaçlı kullanıldığını belirtti.

1300 TL

Şikayetin söz konusu olan ve Putin'in giydiği montun fiyatı 14 bin ruble yaklaşık bin 300 Türk Lirası.

Haber Videosu