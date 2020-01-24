Putin'den Filistinli askere jest
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Putin'den Filistinli askere jest

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı.

24.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:06
Putin'den Filistinli askere jest

Rusya Devlet Başkanı , 'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Filistin Başbakanı ile bir araya geldi. Filistin'in Beytüllahim kentindeki Başkanlık Sarayında Putin'i karşılama töreni sırasında Filistinli bir askerin şapkası yere düştü. Durumu fark eden Putin, yere düşen şapkayı alarak askerin başına taktı. - BEYTÜLLAHİM

Kaynak: İHA
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