Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir

Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir

Son dakika: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

11.10.2019 12:18
Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı harekatla ilgili suskunluğunu bozan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et