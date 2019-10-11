Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir
Son dakika: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.
11.10.2019 12:18
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı harekatla ilgili suskunluğunu bozan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.
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