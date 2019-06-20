Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!

İlki 2001'de düzenlenip gelenek haline gelen Direkt Hat programındaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,sosyal ve siyasal sorunlardan kişisel yaşamına kadar çeşitli alanlarda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.En dikkat çeken anlardan biri ise Putin'in"hiç utanma duyup duymadığı ve ne gibi durumlarda utandığına" ilişkin bir soru karşısında verdiği cevap oldu.

Putin, "Birden bire yaşlı bir kadın ortaya çıktı,dizlerinin üzerine çöktü. Bana bir not uzattı. Mutlaka bakacağımı söyleyip notu yardımcılarıma verdim. O notu kaybettiler. Bunu asla unutmayacağım. Bu olayı düşününce şimdi bile utanıyorum." dedi.

Bu yılki program Putin'in düzenlediği 17. Direkt Hat. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre program için bu yıl çağrı merkezlerine gönderilen soruların sayısı 1.5 milyonu aştı.

Zira yayınlanan soruların birçoğunun küçük şehirlerde maaşların düşük olması, anaokulu sayısının yetersiz olması ya da faturalardaki artışlar gibi ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili olduğu gözlemlendi.

Bunların yanında Putin'e yöneltilmesi için gönderilen sorular içinde, saatini neden sol yerine sağ koluna taktığına ya da devlet başkanı olmanın zor olup olmadığına ilişkin daha kişisel sorular da yer aldı.

İŞTE PUTİN'İN BAZI YANITLARI

Putin programda, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları sorusu üzerine "ABD'nin yaptırımları Çin'in gelişen ekonomisini durdurmak üzerine kurulu" ifadelerini kullandı. Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınması hakkında da konuşan Putin "ABD, Çin'i Huawei yoluyla zayıflatmayı hedefliyor" dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve ekonomi üzerine konuşan Putin 'Rusya ekonomisinin 'dış şoklar' nedeniyle zarar görse de geçmişe göre gelişme gösterdiğini' ifade etti.

15 yaşındaki bir gencin çevre ve ekoloji sorularını da yanıtlayan Putin "Çöp sorunu ülkemizde de giderek derinleşiyor. Yeni paketler üretilip, daha fazla plastik kullanılıyor. Bu kesinlikle çözüm üretilmesi gereken önemli bir konu" dedi.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Putin 'hiç utanma duyup duymadığı ve ne gibi durumlarda utandığına' ilişkin bir soru karşısında şunu söyledi:

"Bu ciddi bir soru, milyonlarca kişi izlerken bundanbahsetmek de hiç kolay değil. Tabii ki her normal insan gibi benim de utandığım anlar oluyor. Bunun hakkında konuşmak benim için kolay değil fakat yine de olanları anlatacağım: 2000'li yılların başlarıydı, ülke zor durumdaydı. Bir bölgeyi ziyaret ediyorduk. İş gününün sonunda, karanlıkta arabaya doğru yürüyordum. Birden bire yaşlı bir kadın ortaya çıktı. Belli belirsiz bir şeyler söyledi ve sonra da aniden dizlerinin üzerine çöktü. Bana bir not uzattı. Mutlaka bakacağımı söyleyip notu yardımcılarıma verdim. O notu kaybettiler. Bunu asla unutmayacağım. Bu olayı düşününce şimdi bile utanıyorum."

İZLEYİCİ YORUMUNA TEPKİSİZ KALMADI

Bu arada Putin, canlı yayın esnasında ekrana yansıyan izleyici yorumlarından birine tepkisiz kalamadı. Ekrana yansıtılan söz konusu mesajda Putin'in yönetim dönemiyle, SSCB'yi 1964-1982 yıllarında yöneten Brejnev'in dönemi karşılaştırılıyor ve 'Brejnev döneminde hiç böyle değildi' deniliyordu.

Putin buna ilişkin olarak, "Haklısınız Brejnev döneminde hiç böyle değildi. Çok daha farklıydı. Bu da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olmuştu" dedi.