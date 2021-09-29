Pursaklar Belediye Başkanı Çetin özel servis işletmecileri ile buluştu - Haberler
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin özel servis işletmecileri ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin özel servis işletmecileri ile buluştu

"Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları" programı kapsamında ilçede hizmet veren özel servis işletmecileri ile kahvaltıda bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye çalışmalarını, şehre kazandırılan hizmetler ve projeleri anlatarak, yapımı devam eden projeleri...

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - "Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları" programı kapsamında ilçede hizmet veren özel servis işletmecileri ile kahvaltıda bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye çalışmalarını, şehre kazandırılan hizmetler ve projeleri anlatarak, yapımı devam eden projeleri yerinde gezdirdi.

Pursaklar'da faaliyet gösteren esnaflar ile bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verip istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Çetin, "Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları" programı kapsamında bu kez de özel servis işletmecilerini misafir etti. Geniş katılım sağlayan özel servis işletmecilerine detaylı bir sunum yapan Başkan Çetin, tamamlanan, devam eden projeler, gelecekte imza atılacak projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilgi alışverişi nitelikli toplantıların farklı kurum ve kuruluşların katılımlarıyla belli aralıklarla devam edeceğini belirten Çetin, "Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları kapsamında ilçemizdeki özel servis işletmecileri ile bir araya gelerek belediye çalışmalarımız hakkında sunum yaptık. Yaptığımız her proje şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre ve temizlik alanlarında büyük ve önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursakları gelecek güzel günlere hazırlıyoruz. Anlatıyoruz, dinliyoruz, ilçemizi birlikte yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kahvaltı programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, okul müdürlerine ilçede yapımı devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi ve Ankara Kedisi Üretim Çiftliği'ni gezdirdi. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin özel servis işletmecileri ile buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin özel servis işletmecileri ile buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin özel servis işletmecileri ile buluştu

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Haber: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin özel servis işletmecileri ile buluştu - Haberler
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