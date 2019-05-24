Mutfakta Sahur Hazırlayan Annesini 6 Kez Bıçaklayarak Öldürdü

Bartın'da psikolojik sorunları olan Erhan Dabaz tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Erhan Dabaz'ın uzun süre Almanya'da yaşadığı ve Türkiye'ye dönünce yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle hap kullanmaya başladığı öğrenildi.

SAHUR HAZIRLAYAN ANNESİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Erhan Dabaz, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan 1 ay önce kesin dönüş yaparak, annesi Hatice Dabaz ile birlikte yaşamaya başladı. Anne ve oğlu sahur vakti kalktı.

6 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ancak henüz bilinmeyen nedenle Erhan Dabaz, mutfakta yemek hazırlayan annesi Hatice Dabaz'a bıçakla saldırdı. Hatice Dabaz, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Erhan Dabaz ise sabah saatlerine kadar annesinin cesedinin başında bekledi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Erhan Dabaz'a ulaşamayan yakınları polisten yardım istedi. Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca, merdivenle balkona çıkıp, içeri girdi. Polis, mutfakta annesinin cesedi başında oturan Erhan Dabaz ile karşılaştı.

Olayda kullandığı bıçağı yıkadıktan sonra tezgaha koyduğu belirlenen Dabaz, gözaltına alındı. Hatice Dabaz'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR NEDENİYLE İLAÇ KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Erhan Dabaz'ın Almanya'dan döndükten sonra işsiz kaldığı, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA