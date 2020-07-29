PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi

Valve'in kurucusu Gabe Newell yeni nesil oyun konsolları arasından kendi tercihini yaptı. PS5 çıkış tarihi ne zaman? PS5 fiyatı, PlayStation 5 ile ilgili merak edilenler. Xbox Series X çıkış tarihi, fiyatı ve merak edilenler haberimizin detaylarında.

PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi
29.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:53

Oyun dünyasının bilinen isimlerinden Valve'in kurucusu Gabe Newell, yıllardır kesin bir cevabı olmayan soruya bir tartışma gündemi daha yarattı. Newell, yeni nesil oyun konsollarından olan PS5 ve Xbox Series X arasından yapacağı tercihin kesinlikle Xbox Series X olduğunu belirtti.

TV programında konuşan Gabe Newell, "Bu yarışta bir hissem yok. Açıkçası geliştirmelerimizin büyük bir çoğunluğunu PC'ler üzerine yapıyoruz ancak ikisi arasında kesinlikle Xbox'ı tercih ederim" dedi.

PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi

1983 ve 1996 yılları arasında Microsoft'ta çalışan Newell, Microsoft ve Windows 8 Store'u için facia demişti. Benzer eleştiriyi daha önce Epic Games'ten Tim Sweeney'de yapmıştı.

Tim Sweeny ise PS5 VS Xbox Series X savaşında PlayStation 5 ve SSD teknolojisini tercih etmişti. Epic Games'in Unreal Engine motoru için de Sony, PlayStation 5'e 250 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Şu anki satış rakamlarına göre PlayStation 4, 100 milyondan fazla satışla liderlik koltuğunda yer alıyor.

PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi
Xbox Series X oyunu- Halo Infinite

PS5 FİYATI NE KADAR? PLAYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation 5 Türkiye fiyatının 7.999 TL olması bekleniyor.

PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacak ve ne zaman ön siparişe açılacak henüz bilinmezliğini korumakta. Konsolun tatil sezonunda geleceği söylenmekte. PS5, AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli işlemciden gücünü alacak ve özel bir AMD RDNA 2 tabanlı GPU ile gelecek. 16GB RAM'e sahip olacak olan PlayStation 5, yüksek hızlı SSD ile fark yaratacak.

XBOX SERIES X FİYATI NE KADAR? XBOX SERİES X ÇIKIŞ TARİHİ

Bu sene Microsoft tarafında Xbox Series X ve Sony tarafında PlayStation 5 ile karşılaşacağız ve bu iki oyun konsolu arasındaki rekabet şimdiden kızışmaya devam ediyor. Ülkemizde olduğu gibi küresel ölçekte de bazı satış sorunları yaşayan Microsoft, yeni nesil oyun konsolunu daha cazip hale getirebilmek adına kritik bir adım atabilir. Bazı yeni sızıntılara göre Xbox Series X fiyatı ile PlayStation 5 alacakları caydırabilir.

Microsoft tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan teknik özelliklere göre Xbox Series X, PlayStation 5'e kıyasla bir miktar daha güçlü bir yapıya sahip. Buna karşın oyun konsollarındaki ana rekabet unsuru ağırlıklı olarak fiyatlandırma üzerinde dönüyor. Yani tüketicilerin seçimlerini fiyat aralığına göre yaptığını söyleyebiliriz.

Sızıntılar, Microsoft'un fiyat belirleme noktasında Sony'den bazı adımlar beklediğini işaret ediyor. Buna göre PlayStation 5 fiyatı 499 dolar olursa Xbox Series X'in 399 dolar, PlayStation 5'in fiyatı 599 dolar olursa Xbox Series X'in 499 dolar olacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak Xbox One S modellerinde de ciddi indirimlere gidileceği söylenmekte.

İlgili Haberler

Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Halo Infinite'in de tanıtılacağı Xbox Games Showcase Etkinliği bugün gerçekleşecek!
Halo Infinite'in de tanıtılacağı Xbox Games Showcase Etkinliği bugün gerçekleşecek!
Suikoden yaratıcılarından bir yeni oyun: Eiyuden Chronicle 'Yüz hero ile geliyor'
Suikoden yaratıcılarından bir yeni oyun: Eiyuden Chronicle "Yüz hero ile geliyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Magazin
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı 3. Sayfa
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Magazin
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
İzmir Valiliğinden scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Üniversite
Şu an buradasınız: PS5 mi? Xbox Series X mi? PS5 VS Xbox Series X tartışmasına yeni yorum Gabe Newell'dan geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 11:08:38. #1.14#
title