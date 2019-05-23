Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi

Antalya'nın Belek ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında facia yaşandı. Prova sırasında metrelerce yüksekten düşen 3 akrobattan 37 yaşındaki Kolombiyalı Angeliqe Suarez hayatını kaybetti, iki akrobat ise ağır yaralandı.

3 AKROBAT PROVA YAPARKEN 12 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Dünyaca ünlü turizm beldesi Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında 11 Mayıs'ta büyük bir facia yaşandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü.

YARALI AKROBATLARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan 3 akrobat hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan akrobatlardan Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki akrobatın tedavilerine ise devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZESİ KOLOMBİYA'YA GÖNDERİLDİ

Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Angeliqe Suarez'in ölümü ülkesi Kolombiya'da geniş yankı buldu. Talihsiz akrobatın cenazesi, Kolombiya'ya gönderildi. Suarez'in yaklaşık 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı öğrenildi.