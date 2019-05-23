Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi
Antalya'da sirk çadırında prova yaparken 12 metre yüksekten düşen Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı belirtilen ünlü akrobat Suarez'in cenazesi ülkesine gönderildi.
Antalya'nın Belek ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında facia yaşandı. Prova sırasında metrelerce yüksekten düşen 3 akrobattan 37 yaşındaki Kolombiyalı Angeliqe Suarez hayatını kaybetti, iki akrobat ise ağır yaralandı.
3 AKROBAT PROVA YAPARKEN 12 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Dünyaca ünlü turizm beldesi Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında 11 Mayıs'ta büyük bir facia yaşandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü.
YARALI AKROBATLARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralanan 3 akrobat hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan akrobatlardan Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki akrobatın tedavilerine ise devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CENAZESİ KOLOMBİYA'YA GÖNDERİLDİ
Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Angeliqe Suarez'in ölümü ülkesi Kolombiya'da geniş yankı buldu. Talihsiz akrobatın cenazesi, Kolombiya'ya gönderildi. Suarez'in yaklaşık 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı öğrenildi.
-
yazık olmuş ekmek parası için ülkesinden nerelere gelmiş vefat etmiş üzüldüm. .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Su testisi su yolunda. . . Tehlikeli işler bunlar.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
-
Boyle dusup olmeler nedense hep bizim memleketimizde oluyor, Avrupa, Amerika''da lunapark''ta, insaatta, vs dusup olene cok az rastlaniyor. Insan hayati bizde cok ucuz malesef.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
akrobatlar gösterilerinde nasıl ki altta ağ kullanmak zorundaysa neden provalarda ağ kullanılmamış şimdi hayatta olursu her işte olduğu gibi önce emniyet . can pazarda bulunmuyorCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
imanlı gittiyse hak rahmet eylesin ancak durum hiçte öyle gözükmüyor.Cevap Yaz 6 28 Yayından Kaldır