Protez bacaklı kişi 50 metreden dere kenarına düştü

21.08.2019 01:36

ANKARA'da, bir bacağı ve bir kolu protez olan Abdullah Altınsoy, arkadaşıyla birlikte tepelik alanda alkol alırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere kenarına düştü. Protezleri kırılan Altınsoy, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Hacıkadın Deresi'nin kenarında meydana geldi. Sağ kolu ve sol bacağı protez olan Abdullah Altınsoy, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte geldiği dere kenarındaki yamaçta alkol alırken, dengesini kaybederek, uçurumdan düştü. Altınsoy, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dere kenarında yerde hareketsiz kaldı. Yanındaki arkadaşı, protez bacağı ve kolu kırılan Altınsoy'u kaldığı yerden çıkaramayınca polisi aradı.

'ANNEME HABER VERMEYİN'

Gelen polis ekibinin çağrısı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınsoy'un düştüğü yere güçlükle ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Altınsoy, kurtarma ekiplerine "Bırakın, burada öleyimö, "Anneme haber vermeyinö şeklinde tepkiler gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Altınsoy, sedyeye bağlanarak kurtarıldı.

Sedye ile Hacıkadın Deresi'nin üzerine yerleştirilen kütüklerin üzerinden karşıya geçirilen Altınsoy, alkolün etkisiyle türküler söyledi. Altınsoy, daha sonra ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Abdullah Altınsoy'un türkü söylemesi

Abdullah Altınsoy'un düştüğü yerden kurtarılma çalışması

Abdullah Altınsoy'un söylemleri

Tüm ekiplerin çalışmaları

Dağlık alandan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA