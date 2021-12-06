Profesör, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı örneğiyle anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen, 'Erzurum İli Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı' İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün başladı. İki gün sürecek çalıştayın açılış oturumunda konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, arazi yönetiminin önemini anlattı.