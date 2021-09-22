Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den skandal açıklama: Kovid aşısı 'yanlışlıkla' bebeklere yapıldı - Haberler
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Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den skandal açıklama: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Sağlık

NTV ekranlarında konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını ifade eden Kurugöl, bunun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve araştırmaların bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV ekranlarında açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.

Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konuda yapılan araştırmaların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşı karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den skandal açıklama: Kovid aşısı
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Emre İliksiz
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