: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bir ay önce depremin yerini söylediği ortaya çıktı

25.01.2020 02:03 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem başta Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde hissedildi.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY BİR AY ÖNCE AKHİSAR VE ELAZIĞ'I UYARMIŞ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bir ay önce katıldığı bir canlı yayında Akhisar ve Elazığ bölgelerini deprem konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Programı sunan moderatörün "Marmara ve İstanbul'u devre dışı bıraktığımızda Türkiye'de tehlikeli riskli bir yer var mı?" sorusuna "Aslında Erzincan ile Varto arasında bir boşluk var. Diğer tarafta Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Sivrice'den başlayıp Kahramanmaraş'a kadar gelen fayın davranış biçimi çok net değil. 1905'lerde, 1878'lerde kırılmış. Ege'nin kıyı alanlarında da hareketlenme olabilir" diye cevapladı.

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