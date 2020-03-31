Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Devlet Hastanesi, Büyükçekmece, Mimar Sinan, Sağlık, Yaşam, Güncel

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

31.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:45
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Prof. Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

SONUCU BEKLENİYOR

Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.

PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Oğuz Özyaral Halk Sağlığı Uzmanı olarak tanınmaktadır. 22 Temmuz 1956 tarihinde aslen İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İstanbul Eczacılık Fakültesi'nden 1979 senesinde mezun olmuş ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde İşletme İktisadı İhtisası yapmıştır. Ardından Mikrobiyoloji Yüksek lisansını, 1989 yılında ise Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Hollanda Kraliyet Akademileri CBS Enstitüsü tarafından yüksek başarı ile onurlandırılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi'nde yüksek lisans ve aynı sene, İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doktora çalışmalarını tamamlamış ve Farmasötik Mikrobiyoloji Doktoru ünvanını almıştır.

2012 yılının Nisan ayında, YÖK tarafından Genel Mikrobiyoloji alanında üniversite doçentliğine ve 11 Ekim 2017 tarihinde profesörlüğe yükseltilmiştir.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altın alındı
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