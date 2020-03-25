Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
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Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Öz, Güncel

Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına istisnasız herkesin yakalanacağını belirterek, aşı çalışmalarına ilişkin "Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek" dedi.

25.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:32

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve 20 bin insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgınına istisnasız herkesin yakalanacağını ifade eden Prof. Dr. Öz, aşının da çare olmayacağını söyledi.

"İSTİSNASIZ HEPİMİZ YAKALANACAĞIZ"

"Yeni tip koronavirüse ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" diyen dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz, aşı çalışmalarına ilişkin, "Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir" dedi.

"BELKİ BİRÇOĞUMUZ YAKALANDI BİLE AMA FARK ETMEDİ"

Mehmet Öz, insan vücudunun bu virüslere karşı bağışıklık kazandığını belirterek şöyle devam etti: Sadede gelirsem, dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi.

Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti.

VÜCUT DİRENCİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Virüslere karşı vücut direncine dikkati çeken Dr. Öz, "Vücut direncini güçlendirmek için ne yapmak gerekiyor?" deyip bağışıklık sistemi güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:

- Öncelik vücut direnci. Spor ve hareket. Sonrası beslenme. Özellikle meyve sebzeler ile daha spesifik şeyler, mesela sarımsak, yoğurt, kefir, yeşil çay vb.

- Sonrası ise besin takviyeleri. Özellikle c vitamini, çinko, beta glukanlar (1.3 ve 1.6) ve kara mürver ekstresi.

- Meyve sebzeler ve takviyeler eğer kendinize de dikkat ederseniz bu kışı atlatmanızı sağlayabilir. Çünkü bağışıklık sistemini çok dirençli hale getiriyorlar.

"KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN"

Son olarak Doktor Öz, "Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak. Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin" önerilerinde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız

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Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız

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