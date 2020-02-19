: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

19.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:44

Manisa ve çevresinde son zamanlarda yaşanan depremlerle ilgili çok kritik bir açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan depremleri değerlendirdi. Sözbilir'e göre yaşanan depremler, ileride gerçekleşecek daha büyük depremlerin gerçekleşmesine engel olabilir.

"DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR"

Sözbilir, Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Akhisar'ın Depremselliği" panelinde yaptığı konuşmada, Manisa'da 32 diri fay segmenti olduğunu, bölgede 22 Ocak'tan itibaren deprem fırtınası yaşandığını söyledi.

"GELENBE FAYI TEHLİKELİ"

Bu depremlerin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anda Gelenbe fayı ile Soma-Kırkağaç fayı arasındaki bölümlerde kırılmalar gerçekleşiyor ama Gelenbe fayının kendisi bir bütün olarak duruyor. O fay 6,9 büyüklüğünde bir depremi üretme potansiyeline sahip. O faya doğrudan bir enerji aktarılırsa iyi bir sonuç çıkmayabilir. Şu anda öyle bir gidişat görmüyoruz ama bu olası bir şey" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ BOŞALTIMI BÜYÜK DEPREMLERİ ÖNLEYEBİLİR"

Hasan Sözbilir, bölgede daha önce yıkıcı depremler yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda 5, 4 ve 3 şiddetinde gelişen depremler aslında geçmişte daha yıkıcı bir şekilde çalışmış. Şu an çok sayıda deprem fırtınası yaşanması, birden fazla fayın birbirini kırarak enerjiyi boşaltması bizim için yaşamsal anlamda daha büyük bir depremin önleyicisi olarak bir artı olabilir."

Kaynak: AA

Haber Videosu