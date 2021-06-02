Prof. Dr. Erdöl'den bıçaklı saldırıda yaralanan doktora ziyaret

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan kıymetli meslektaşım Dr. Ertan İskender'i ziyaret ederek sağlık ve genel durumu hakkında hem kendisinden hem de yetkililerden bilgi aldık. Metanet ve meslek aidiyetini en üst seviyede tutan meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşup işinin başına dönmesi en büyük arzumuzdur.İnsan hayatına hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan sağlık profesyonellerimizin hakkını nasıl ödeyeceğini düşünmesi gereken yerde yaşam haklarına canice kast edenleri tüm mesleki ve insani duygularımın en hafif ifadesiyle kınıyorum" ifadelerini kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı