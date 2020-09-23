Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor"

Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor" Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin Türkiye'de yetişen balların tıbbi ve kimyasal özelikleri araştırılması projesini yürüten Prof. Dr.

Prof. Dr. Emin Duru: "Kestane balı Alzheimer riskini azaltıyor"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin Türkiye'de yetişen balların tıbbi ve kimyasal özelikleri araştırılması projesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, özellikle kestane balı üreten üreticilerde Alzheimer hastalığına rastlanmadığını söylerken, kestane balının Alzheimer hastalığı riskini azalttığını açıkladı

MUĞLA - Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nde uzaktan bağlantı üzerinden gerçekleştirilen ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yürütülen 'Türkiye'de Üretilen ve Ticari Potansiyeli Olan Bazı Monofloral Balların Parmak İzlerinin Belirlenmesi: Kimyasal İçerikleri ile Tıbbi Aktivitelerinin Araştırılması ve Standardizasyonları' konulu proje toplantısında çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Toplantıya, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, projeye numune sağlayan il birlik başkanları ve Tarım Bakanlığı yetkilileri, fiili olarak ve Covid-19 nedeniyle de uzaktan bağlantı yoluyla katılım sağladı.

"Proje ile ayçiçeği balında dünya farkındalığı oluşturacağız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, "2016 sonunda başladığımız bu proje Türkiye'de ticari potansiyeli olan ballarımızın fizikokimyasal özellikleri ve tıbbi aktivitelerini ön plana çıkarıyor. Dolayısı ile bu proje bizim uzun yıllar beklentimize cevap bulacak. Bu yüzden inanın ayaklarım yere basmıyor. Bu proje ile ayçiçeği balında dünya farkındalığı, ülkesel farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Bize güvenen Tarım Orman Bakanlığımızın TAGEM Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Sahadaki uygulamaları için gerek Hayvancılık Genel Müdürlüğü, gerekse de Gıda Kontrolü Genel Müdürlümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamdaki desteklerinden dolayı Tarım Orman Bakanlığımıza, Genel Müdürlüklerimize, çalışan bütün personel arkadaşlarımıza Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ailesi olarak teşekkür ediyorum" dedi.

"Kestane ve ayçiçek ballarının antioksidan etkisi daha yüksek"

Proje ile ilgili sunum yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Duru ise, monofloral özellikteki ayçiçek, kestane ve geven ballarının, sahip olduğu antienflamatuar (yangı giderici) özellikleri sayesinde sentetik ya da sentetik olmayan ilaç etken maddeleri ile birleştirilip apiterapide tedavi edici olarak kullanılabileceğini bildirdi. Duru, "Kestane, ayçiçek ve geven balı apiterapik olarak özellikle antienflamatuar (yangı giderici) etkisiyle sentetik ya da sentetik olmayan herhangi bir ilaç etken maddesiyle karıştırmak suretiyle apiterapik bir ürün olarak piyasaya sürülebilecek potansiyele sahiptir. Kestane ve ayçiçek ballarının diğer türlere göre antioksidan etkisi daha yüksektir. Sahip oldukları antioksidan özellikler sayesinde günlük 8-10 gram bir kestane balı, 12-15 gram ayçiçek balı, 18-20 gram geven balı veya 20-25 gram narenciye balı tüketimi bağışıklık sistemimizi, immün sistemimizi güçlendirici yönde etkiler sağlayacaktır" dedi.

"Kestane balı Alzheimer riskini azaltabilir"

Özellikle kestane balının Alzheimer riskini azaltabileceğini ya da erteleyebileceğini belirten Duru, "Erken yaşta Alzheimer'ı önleyebilir veya bizi koruyabilir. Çam balı ve meşe balının mükemmel bir antioksidan etki olduğunu bunların da bu tür amaçlar için kullanılabilir. Tıbbi özellikler açısından bakıldığında mikrobiyolojik çalışmalarda gram pozitif bakteri grubunda insan deri ve mukozasında bulunan ilaca bir bakteri bu, bu bakteriye karşı hepsi etkili. Bu bizim için çok önemli. Bu ağız mukozasında da gelişiyor bu bakteri. Gribal ve benzeri hastalıklara ki, içinde bulunduğumuz virüs salgınının olduğu bu dönemlerde bizim olmazsa olmaz kullanacağımız ballar bunların hepsi. Yaptığımız anketlerde uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan ailelerde Alzheimer hastalığının Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu gözlemliyoruz. Bu bize şunu gösteriyor; bal ve diğer arı ürünlerinin sahip olduğu biyolojik aktivite pratikte Alzheimer olma potansiyelini düşürüyor veya yok denecek kadar azaltıyor. Bu açıdan ballarımızın bu yönü öne çıkarılması lazım. Ayrıca yine sahip olduğu biyolojik aktivite sayesinde kestane ve geven balları başta olmak üzere diğer birçok balın yara iyileşmede kullanılabileceğini de söyleyebiliriz" dedi.

Balın önemine de değinen Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, pandemi döneminde pandemi öncesine oranla daha fazla bal tüketmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN