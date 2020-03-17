Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına gittiğini ve şu an Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid -19) yakalandığını oğlu Onur Taşçıoğlu duyurdu.

Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Kovid-19 testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.

"EN SON 4-5 AY ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI"

Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta. Sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur. Ayrıca, babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: Kendisi, yurt dışına en son 4-5 ay önce çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI 47 OLDU

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini duyurmuştu.