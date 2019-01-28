Prof. Dr. Celal Şengör'den Yine Skandal Açıklama: İnsanları Gömmek Aptalca

Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışıyla ilgili tepki çeken "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" sözlerinin ardından "İnsanları gömmek aptalca" diyerek yine bir skandala imza attı.

GERİ ADIM ATMADI

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullanmıştı Şengör'ün bu ifadeleri tartışma yaratırken Şengör kendini savundu. Kanal D Ana Haber'e konuşan Şengör geri adım atmadı ve sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi.

"İNSANLARI GÖMMEK APTALCA"

İnsanların gömülmesine de karşı olduğunu söyleyen Şengör, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Aynı zamanda cesetlerin yakılmasına da karşı olduğunu söyleyen Şengör, "Ben doğru bulmuyorum bunları. Hatta aptalca buluyorum. Kullanın, yedek parça" derken şu ifadeleri kullandı: "Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Mesela annem öleli kaç sene oldu... Gitmedim bir daha. Niye gideyim, ne var orada yahu karbondan başka? Toprak ve karbon..."