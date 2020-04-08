Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı
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İlber Ortaylı, Fatih Altaylı, Celal Şengör, TV, Magazin

Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, programın diğer konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı.

08.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:22

Habertürk TV'de canlı yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programında konukları Prof. Dr. Celal Şengör ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, salgınların tarihini konuştu.

CANLI YAYINDA UYUKLADI

Fatih Altaylı'nın sunduğu televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı. O sırada sesi çıkmayan Şengör'ü gören Fatih Altaylı da kendini gülümsemekten alamadı.

"BEN İLBER BEY'İ İLGİYLE DİNLİYORUM"

Şengör'ün gözlerinin kapanması üzerine Fatih Altaylı araya girerek "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" şeklinde konuşmasının ardından Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında İlber Ortaylı konuşurken uyuyakaldı
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı

Haberin Videosu:

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında İlber Ortaylı konuşurken uyuyakaldı
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Haber Yorumları (8)
500
DIYOJEN: Zenginlerin ve zalimlerin sofralarında oturup tıka basa yiyen ve göbeklerini kaşıyan bu ezberci şişkolara bilim adamı diyorsanız yuh olsun size. Anadoluda lise ikinci sınıf kasaba öğretmenlerinin seviyesinde şişirtilmiş balonlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VELİ: Yaşlı şişman adamlar normaldir bu mecliste cb konuşurken uyuyorlardı. Parti başkanları konuşurken partililer uyuyor.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ADIM: İlber Ortaylı gibi bir insan gelmez bu dünyaya
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
OKYANUS: Gelir gelir oku oku ezberle sende Ilber olursun
4 2 Yayından Kaldır
ASİ: Celal Şengör gibi bir bilim adamımız varken, korona bize vız gelir tırıs gider :))))
Cevap Yaz 25 4 Yayından Kaldır
ÖTEKİSİ: Hadi ordan kuş beyinli
2 31 Yayından Kaldır
İSMAİL: program çok güzel bir dağaki programa MURAT BARDAKÇIYI da getirmenizi umarız dağa güzel olur
Cevap Yaz 37 3 Yayından Kaldır
TDK: Lan sibob önce türkçe öğren sonra yorum yap kapçık ağız.
2 31 Yayından Kaldır
500
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