Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak

20.08.2019 08:34

Karar Gazetesi'nden Sena Çalıkoğlu'nun haberine göre Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, beklenen büyük deprem konusunda, ''Verilere göre minimum 7.5 büyüklüğünde olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını artık yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği...'' açıklamasında bulundu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN BAŞLAYACAK

Beklenen depremin Osmangazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen Yaltırak, 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürütüyor. Marmara'nın bin 500 yıllık deprem tarihini ortaya çıkaran Cenk Yaltırak, bölgeleri ve fayları tarihsel verilerle araştırıyor.

"VERİLERİMİZ YÜZDE YÜZ AYNI ÇIKTI"

Prof. Dr. Cenk Yaltırak'ın tespitleri şöyle:

''1500 yıl içinde 253 deprem, birden fazla yeri yıkmış 38 büyük deprem var. Son yüzyıl içerisinde bunlara örnek Marmara adası depremi, Çınarcık depremi, İzmit depremi... Bu depremlerde ne kadar alan yıkıldığını, fayın büyüklüğünü, ne kadar alanı etkilediğini biliyoruz. Marmara'da bir depremin birden fazla yeri yıkabilmesi için büyüklüğünün 7'yi aşması gerekiyor. Elimizdeki veri setinde 38 tane 7'nin üzerinde deprem olduğunu biliyoruz. Burada dikkat çekici olan, yıkım alanlarında 557, 989, 1509... İzmit'ten başlayıp Tekirdağ ve Bursa'ya kadar yıkım raporları gelen deprem serisi bu üç depremdir. Bu yıkım alanlarını bildiğimiz için, çalışmalarımızda biraz daha ilerleyerek tüm yıkım verisine ulaştık. Biz tarihsel depremleri, hasar alanını ve fay boyutunu yazdığımızda depremin hangi büyüklükte olabileceğini gösteren bir kodla, elimizdeki deprem verileri ile yıkım raporlarına bakarak bulduğumuz deprem verilerinin aynı olduğunu yüzde yüz tespit ettik.''

''7.5 TEN DAHA KÜÇÜK OLAMAZ''

Marmara'da olası bir depremin en az 7.5 büyüklüğünde olacağını iddia eden Yaltırak, ''Bu raporların sonuçlarına göre; biz biliyoruz ki fayın kırılması için 7.5 ten büyük deprem olması lazım ve elimizdeki verilere göre öyle de olacak." dedi.

"DEPREM 2,5 DAKİKA SÜRECEK"

Yaltırak, "Bu çalışma bize gösterdi ki; atım yoksuluğundan dolayı az miktarda bir atım birikse bile, fayın kendisi çok derine uzandığı için büyük depremler oluyor ve süre uzuyor. Marmara'da 20 yılda 6 deprem olmuş ve 7. deprem olmaya başlıyor. Elimizdeki verilere göre biz bu depremin 2019 ile 2026 arasında olacağını ve 2,5 dakika kadar uzayabileceğini görüyoruz.'' dedi.

"BAZI BÖLGELERDE HİÇ OTURULMAMALI"

Yaltırak, depremin İstanbul depremi değil Kuzey Marmara depremi olacağını bildirirken, ''Ülkemizde herkesin önlem alması lazım, bazı evlerinin değiştirilmesi gerekirken bazı bölgelerde hiç oturulmaması lazım.'' diyerek uyarılarda bulundu.

17 AĞUSTOS 1999'DA NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin yaşadığı en acı olaylardan biri olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 20 yıl geçti. 600 bin kişinin evsiz kaldığı, büyük can ve mal kaybı yaşandığı deprem, 17 Ağustos gecesi 03:02 sularında gerçekleşti. Tüm Marmara bölgesi'nde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş alanda hissedilen depremde resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi ise yaralandı.