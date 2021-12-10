Prison Architect sistem gereksinimleri neler? Prison Architect kaç GB?

Paradox Interactive'in yayınladığı Prison Architect bir hapishane inşa oyunudur. Dünyanın en amansız mahkumlarıyla ancak dünyanın en amansız hapishane müdürü başa çıkablir. Prison Architect'te bir cezaevi tasarla ve bu cezaevini kişiselleştirip geliştir.

PRISON ARCHITECT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Prison Architect Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher/ AMD 3Ghz or Higher

RAM: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia 8600/ Radeon equivalent (2009 era)

Prison Architect kaç GB?

Prison Architect'i oynayabilmeniz için 400 MB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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