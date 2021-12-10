Prison Architect sistem gereksinimleri neler? Prison Architect kaç GB? - Haberler
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Prison Architect sistem gereksinimleri neler? Prison Architect kaç GB?

Prison Architect sistem gereksinimleri neler? Prison Architect kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar arasında yer alan Prison Architect'in sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki Prison Architect sistem gereksinimleri neler? Prison Architect kaç GB? Detaylar haberimizde…

Paradox Interactive'in yayınladığı Prison Architect bir hapishane inşa oyunudur. Dünyanın en amansız mahkumlarıyla ancak dünyanın en amansız hapishane müdürü başa çıkablir. Prison Architect'te bir cezaevi tasarla ve bu cezaevini kişiselleştirip geliştir.

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher/ AMD 3Ghz or Higher
  • RAM: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia 8600/ Radeon equivalent (2009 era)

Prison Architect'i oynayabilmeniz için 400 MB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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