Prens Harry ve Düşes Meghan'ın Instagram Hesabı Dünya Rekoru Kırdı

İngiltere Prensi Harry ve eşi Düşes Meghan'ın Instagram hesabı, en kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

5 SAAT İÇİNDE 1 MİLYONA ULAŞTI

İngiltere Prensi Harry ve eşi Düşes Meghan, sosyal medya sitesi Instagram'da "Sussex Royal" isimli bir hesap açtı. Hesabın takipçi sayısı, 5 saat 45 dakika içinde 1 milyona ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri, bunun bir rekor olduğunu duyurarak 1 milyon takipçiye 11 saat 35 dakikada ulaşan Kang Daniel'i geçtiklerini ifade etti.

"MÜHİM MESELELERİ AYDINLATMAK İSTİYORUZ"

Çift, Instagram'da paylaştıkları ilk görselde, "Resmi Instagram hesabımıza hoş geldiniz; ne yaptığımızı paylaşmak, önemli duyurularda bulunmak ve mühim meseleleri aydınlatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA