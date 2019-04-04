Prens Harry ve Düşes Meghan'ın Instagram Hesabı Dünya Rekoru Kırdı

Prens Harry ve Düşes Meghan'ın Instagram Hesabı Dünya Rekoru Kırdı

İngiltere Prensi Harry ve eşi Düşes Meghan'ın Instagram hesabı, kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İngiltere Prensi Harry ve eşi Düşes Meghan'ın Instagram hesabı, en kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

5 SAAT İÇİNDE 1 MİLYONA ULAŞTI

İngiltere Prensi Harry ve eşi Düşes Meghan, sosyal medya sitesi Instagram'da "Sussex Royal" isimli bir hesap açtı. Hesabın takipçi sayısı, 5 saat 45 dakika içinde 1 milyona ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri, bunun bir rekor olduğunu duyurarak 1 milyon takipçiye 11 saat 35 dakikada ulaşan Kang Daniel'i geçtiklerini ifade etti.

"MÜHİM MESELELERİ AYDINLATMAK İSTİYORUZ"

Çift, Instagram'da paylaştıkları ilk görselde, "Resmi Instagram hesabımıza hoş geldiniz; ne yaptığımızı paylaşmak, önemli duyurularda bulunmak ve mühim meseleleri aydınlatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • HELLO:
    ELİN GAVURU DÜĞÜNÜNÜ KİLİSEDE YAPAR. BİZİM İNSANIMIZDA DÜĞÜN SALONLARINDA HAVUZ BAŞLARINDA. .
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