Prefabrik ev küle döndü

Prefabrik ev küle döndü Tekirdağ'da prefabrik bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Prefabrik ev küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da prefabrik bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kapaklı ilçesi Ravza Camii karşısındaki boş arazide bulunan prefabrik evde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını, civardaki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında, ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz vaziyete geldi.

Emniyet ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT