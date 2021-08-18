Pota filmi İspanya'dan ödülle döndü
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Pota filmi İspanya'dan ödülle döndü

Pota filmi İspanya'dan ödülle döndü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan, TRT ortak yapımı filmin yapımcılığını ise Halil Kardaş gerçekleştirdi.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan, TRT ortak yapımı filmin yapımcılığını ise Halil Kardaş gerçekleştirdi.

Sınıflar arasındaki farklılıkları basketbol üzerinden anlatan film, yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

Yönetmen Ahmet Toklu'nun ilk uzun metrajlı filmi olan "Pota" aynı zamanda bu yıl Antalya Film Festivali'nde "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü"ne değer görüldü.

Filmin konusu özetle şöyle: "Ahmet, Rusya'ya giden babası uzun zamandır para gönderemeyince, okul saatleri dışında, yaşadığı yoksul semtin yanındaki lüks ve güvenlikli sitedeki markette çalışmaya başlar. Ahmet, aşık olduğu Kezban'ın, bir gün okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a olan ilgisini görünce, basketbol oynamaya karar verir. Ama önemli bir sorun vardır. Semtlerinde basketbol oynayabilecekleri bir pota yoktur. Ahmet bu engeli ortadan kaldırmak için bir yol bulmaya çalışır.

Kaynak: Hürriyet

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