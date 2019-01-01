Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu. İnegöl'de ikamet eden Taner G. isimli vatandaş, 1 Ocak'tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner G., görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA