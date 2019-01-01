Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yaptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermemek için montunun içine koydu. İnegöl'de ikamet eden Taner G. isimli vatandaş, 1 Ocak'tan itibaren poşetlerin paralı olması nedeniyle marketten aldığı ürünleri giydiği montun içine koyarak tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner G., görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
(İHA)
Kaynak: İHA