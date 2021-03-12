Portland TB - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Portland TB - Phoenix Suns maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Portland TB - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Portland TB - Phoenix Suns maçı gerçekleşecek. Peki, Portland TB - Phoenix Suns hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

PORTLAND TB - PHOENİX SUNS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Portland TB - Phoenix Suns maçı, Portland'da Moda Center'da oynanacak. Portland TB - Phoenix Suns maçı, NBA TV HD , Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.

PORTLAND TB - PHOENİX SUNS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak. Portland TB - Phoenix Suns maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.