Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı - Haberler
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Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı Şanlıurfa'da portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken içerinde bulunan portakal kasaları ise yola saçıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken içerinde bulunan portakal kasaları ise yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 47'nci kilometresi Dağyanı bölgesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33BPC 52 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralanırken içerisinde bulunan portakal kasaları yola saçıldı. Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan portakallar ise çağrılan başka bir tıra yüklenerek götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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