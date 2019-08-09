Popstar Bayhan'ın rap performansı Twitter'da trend oldu

Popstar Bayhan'ın rap performansı Twitter'da trend oldu

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan, katıldığı canlı yayında rap şarkısı söyledi. Bayhan'ın performansı kısa sürede Twitter'da trend oldu.

09.08.2019 12:44
Popstar Bayhan'ın rap performansı Twitter'da trend oldu

Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son dönemlerde gündem olan 'Rap müzik Türk popunun önüne geçti' tartışmasıyla ilgili konuşan Bayhan, bir de rap şarkı söyledi.

TREND LİSTESİNE GİRDİ

Bayhan'ın canlı yayındaki rap performansı, kısa sürede Twitter'da trend listesine yerleşti. Bayhan hakkında binlerce de tweet de atıldı. Şarkıcının performansını beğenilerin yanı sıra onlarca eleştiri aldı.

Popstar Bayhan'ın rap performansı Twitter'da trend oldu
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