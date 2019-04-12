Popçu Edis, "Aynur Aydın ile Aşk Yaşıyor" Haberlerine Açıklama Getirdi!

'Bana Ne' isimli şarkısıyla yaza damga vurmaya hazırlanan yakışıklı popçu Edis, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda görüntülendi. Bir partiye katılan popçu, Aynur Aydın ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere de açıklama getirdi.

"MESAJDA YANLIŞ BİR DURUM YOK"

Aynur Aydın'ın sosyal medya hesabı ele geçirilince onunla yaptığı özel konuşmalar ortaya çıkan Edis, "Oradaki mesajda yanlış bir durum yok. Arkadaşıma geçmiş olsun diyorum" dedi. Şarkıcı, Aydın'ın gerçekten hack'lenmediği, bu olayı yeni şarkısının reklamı için kullandığı iddialarının sorulması üzerine şöyle konuştu: "Aynur'a inanıyorum. Eleştirileri de kabul etmiyorum. Ne olursa olsun bir kadın kendini böyle bir duruma getirmez."

MESAJLARI İFŞA ETMİŞTİ

Instagram ve Twitter hesabından uygunsuz fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın'ın konu hakkında ne yapacağı merak konusu olmuştu. İnternet korsanları Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis'in yazışmalarını da yayınlamıştı.