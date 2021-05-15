Pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
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Pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde pompalı tüfekle 3 kişi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ersin Aydeniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde pompalı tüfekle 3 kişi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ersin Aydeniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzluca'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde meydana geldi. Yavuz Aydeniz (65) telefon görüşmesi yaparken, Ersin Aydeniz'in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz Aydeniz kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Ünal Aydeniz, olay yerine koştu. Ersin Aydeniz, bu kez de Ünal Aydeniz'e ateş edip yaraladı.

Köy korucusu Taner Özayyıldız, Yavuz ve Ünal Aydeniz'i hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ayyıldız, bu kez de Taner Özayyıldız (27) ile yanındaki Gaffar Özayyıldız ile Adil Aydeniz'e (66) ateş açtı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, evine doğru giden Ersin Aydeniz, araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Özayyıldız'a bir el daha ateş etti.İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Özayyıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil Aydeniz de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Gaffar Özayyıldız ile Ünal Aydeniz, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma tarafından suç aleti silahla yakalanan Ersin Aydeniz, sorgusunun ardından bugün Tuzluca Adliyesi'ne sevk edildi. Aydeniz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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