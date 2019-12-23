Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı
Kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürmek için yola çıkan şahıs, eşinin dükkanının önünde polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden pompalı tüfek, bıçak ve fare zehiri çıktı.
İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan kişi, kadının işlettiği kuaför önünde polis tarafından yakalandı.
ETRAFTAKİLER YARDIM İSTEDİ
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi.Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi'nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etti. Polisler, İsmibey L.'yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı. İsmibey L.'nin bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.'yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi. 3 çocuk annesi H.L.'nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi.
YANINA FARE ZEHİRİ BİLE ALMIŞ
Gözaltına alınan İsmibey L.'nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi. Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.'nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.
Haber Videosu: Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı
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MAZLUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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AŞK, MEŞK, GÖNÜL, EVLİLİKTE hayır olmadığını birkez daha gördükCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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almadığı başka bir şey kaldı mı acaba?nereye gidiyoruz arkadaş, sanki savaşa gidiyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne zaman serbest bırakılacak acabaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır