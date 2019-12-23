Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı
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Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı

Kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürmek için yola çıkan şahıs, eşinin dükkanının önünde polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden pompalı tüfek, bıçak ve fare zehiri çıktı.

23.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:50
Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı

İstanbul 'da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak yola çıkan kişi, kadının işlettiği önünde tarafından yakalandı.

ETRAFTAKİLER YARDIM İSTEDİ

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi.Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi'nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etti. Polisler, İsmibey L.'yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakaladı. İsmibey L.'nin bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan eşi H.L.'yi vurmak için geldiğini söylediği öğrenildi. 3 çocuk annesi H.L.'nin eşinin geldiğini görünce kapıyı kilitleyerek polisi de aradığı belirtildi.

YANINA FARE ZEHİRİ BİLE ALMIŞ

Gözaltına alınan İsmibey L.'nin üzerinde pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi. Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L.'nin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı
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