Polonya ve Litvanya arasında imzalanan 1791 Anayasası'nın yıldönümü Polonezköy'de kutlandı
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Polonya ve Litvanya arasında imzalanan 1791 Anayasası'nın yıldönümü Polonezköy'de kutlandı

Polonya ve Litvanya arasında imzalanan 1791 Anayasası'nın yıldönümü Polonezköy'de kutlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Polonya ve Litvanya arasında "İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası"nın kabulünün 230. yıldönümü, Polonya için tarihi öneme sahip Beykoz'daki Polonezköy'de birçok etkinlikle kutlandı.

Polonya ve Litvanya arasında "İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası"nın kabulünün 230. yıldönümü, Polonya için tarihi öneme sahip Beykoz'daki Polonezköy'de birçok etkinlikle kutlandı.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vaida Stankeviciene'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Polonezköy muhtarı Antoni Vilkoşevski'nin yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve iki ülkenin Türkiye'de ikamet eden vatandaşları katıldı.

Polonya ve Litvanya arasındaki tarihi dostluğun simgelerinden olan 3 Mayıs 1791 Anayasası, aynı zamanda Polonya-Litvanya Birliği Devlet Kanunu ve modern hukuk tarihinde Avrupa'nın ilk anayasası olarak kabul ediliyor.

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Lesniak, burada yaptığı konuşmada pandemi sürecindeki yasakların ardından kendileri için tarihi öneme sahip Polonezköy'de Polonya ve Litvanya bayraklarıyla tekrar buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Lesniak, "1791'de ortak iradeyle imzalanan anayasa, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve tarihi mirasın bir göstergesidir" dedi.

Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stankeviciene de etkinlik için İstanbul'un en güzel ve tarihi öneme sahip yerlerinden Polonezköy'e geldiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

Stankeviciene, dünyada ikinci, Avrupa'da ilk kabul edilen 3 Mayıs 1791 Anayasası'nın modern hukuk ve sivil toplumu inşa etmek için, iki ulusun taahhüdüyle kurulduğunu, iki ülkenin ortak değerlerle birbirine bağlı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Polonyalı ve Litvanyalı sanatçılardan oluşan müzik grubu, Polonya ve Litvanya şarkıları seslendirdi.

İstanbul'da yaşayan Polonyalı sanatçı Monika Bulanda da Polonya'nın folklorik müziklerini yorumladı.

Etkinlikte İnga Simonyte Deniz'in sulu boya tablolarıyla ve Jovita Sakalauskaite'in keçe ve farklı maddelerden yapılan çalışmaları davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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