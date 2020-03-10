Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı Polonya Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'daki bir askeri toplantıdan dönen Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika'da koronavirüsü tespit edildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Mika'ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika'nın Korona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya'daki askeri bir toplantıdan dönen General Jaroslaw Mika'da Korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Mika'nın Askeri Tıp Enstitüsü-Milli Savunma Bakanlığı Merkez Kliniğinde tedavi altına alındığı ifade edilirken durumunun iyi olduğu bildirildi.

HEYETTEKİLER DE KARANTİNAYA ALINDI

Beraberindeki heyetle CASA C-295 tipi uçakla Polonya'ya dönen Genelkurmay Başkanı Mika'ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika ile birlikte 20'ye yükseldiğini bildirdi.

İTALYA GENELKURMAY BAŞKANI'NDA DA VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Avrupa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok can aldığı ve çok sayıda kişiye yayıldığı İtalya'da son olarak Genelkurmay Başkanı Salvatore Farina'da da Kovid-19 tespit edilmişti.

İtalya Genelkurmay Başkanı Salvatore Farina

Kaynak: İHA