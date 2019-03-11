Üniversite Öğrencisi Furkan Kocaman, Polonya'da 29 Yaşındaki PKK'lı Tarafından Öldürüldü

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında yaklaşık bir ay önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti. Kocaman, geçen Cumartesi günü arkadaşıyla gittiği alışveriş merkezinde yemek yediği sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Kocaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya kalkışan ve PKK'lı olduğu belirtilen saldırgan, çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından yakalandı.

ZANLI PKK SEMPATİZANI

Polis ismini açıklamadığı cinayet zanlısının 29 yaşında PKK terör örgütü sempatizanı olduğu bilgisini verdi. Furkan Kocaman'ın cenazesinin Polonya'da yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

"BİZİ TAKİP EDİYOR" DEMİŞ

Öte yandan Furkan Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşının polise verdiği ifadesinde "Furkan'la o gün saat 11.00 gibi buluşup biraz gezdik sonra yemek için restorana geldik. Furkan bir ara bana birini gösterip 'Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm bizi takip ediyor' dedi. Furkan muhafazakâr milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi. Burada bulunduğu dönemde onun bu muhafazakâr kimliğini herkes öğrenmişti" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan olayla ilgili Konya Selçuk Üniversitesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'da bir alışveriş merkezinde uğramış olduğu hain saldırı sonucu vefat etmiştir.

Ebediyete irtihal eden öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve üniversite camiasına baş sağlığı dileriz' cümlelerine yer verildi.

AİLE OĞULLARININ CENAZESİNİ BEKLİYOR

Oğullarının cenazesini bekleyen Kocaman Ailesi, taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, kentte perdecilik yapan baba Celalettin Kocaman, gözyaşlarına hakim olamadı. Furkan Kocaman'ın annesi Ayşegül Kocaman'ın ev hanımı olduğu ve 1 kardeşinin bulunduğuöğrenildi. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dede Hüseyin Özgül ise torununun PKK sempatizanı bir kişi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA