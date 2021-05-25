POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Türkiye ziyaretinin 2'nci gününde programına Polonezköy'de devam etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Türkiye ziyaretinin 2'nci gününde programına Polonezköy'de devam etti. Cumhurbaşkanı Duda, eşi Agata Kornhauser Duda ile beraber, Polonez Katolik Mezarlığı'nı, Aziz Santi Maria Kilisesi'ni, Zosia Teyze'nin anı evi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Duda son olarak Leonardo Restaurant'ta düzenlenen yerleşik halka liyakat madalya törenine katıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Türkiye ziyaretinin 2'nci gününde programını Polonezköy'de tamamladı. Cumhurbaşkanı Duda'ya programında eşi Agata Kornhauser Duda'da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Duda, ilk olarak Polonez Katolik Mezarlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Duda, mezarlığı gezdikten sonra Aziz Santi Maria Kilisesi ve Zosia Teyze'nin Anı Evi'ne ziyaretler de bulundu. Aziz Santi Maria Kilisesi ve Zosia Teyze'nin Anı Evi'ne gerçekleştirilen ziyaretler Türk basınına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Duda, son olarak Leonardo Restaurant'ta düzenlenen yerleşik halka liyakat madalya törenine katıldı. Tören yerinde Cumhurbaşkanı Duda'yı çocuklar bayraklarla karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Duda'ya hediye takdim edildi.

POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum'
Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim'
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Prens Harry Demet Evgar Burcu Biricik
Spor Adem Büyük Necip Uysal Rıza Çalımbay Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA VE EŞİ POLONEZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 16:04:19. #1.14#

title