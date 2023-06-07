Yunusemre Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin önemli bir seçimi daha geride bıraktığını aktaran Başkan Çerçi, "Türkiye kazanmıştır" diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 28 madde görüşüldü. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren grup başkanları ve başkanvekilleri Türkiye'nin ilk kez 2 turlu olarak yaptığı başkanlık seçiminde kararını verdiğini söyledi. Temenniler sırasında AK Parti Grup Başkanı İlkcan Durmaz'ın sözleri üzerine CHP'li meclis üyeleri salonu terk ederken; MHP Grup Başkanı Cemal Kutlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Tufan Akan da sandıktan çıkan sonucun vatana millete hayırlı olmasını diledi.

"Bu seçimin kazananı 85 milyondur"

Toplantıda söz alan Başkan Çerçi ise seçime ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Halkın çok büyük bir oranla iradesinin sandığa yansıması, batılı emperyalistlere verdiği en güzel cevap. Türkiye ilk kez iki turlu bir seçim yaptı. Seçimler büyük bir olgunlukla gerçekleştirildi. Türkiye bu konuda ne kadar olgunlaştığını tüm dünyaya gösterdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza ve atadığı kabine üyelerine başarılar diliyorum. Çok da güzel bir kabine oldu. Herkesin umutla baktığı profesyonel, harika bir seçim ve atamalar yaptı. Tabi bu Türkiye adına bir kazançtır. Bu süreçte yol yürüdüğümüz başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere parti liderleri oldu. Milletin ortak iradesi noktasında kararlarını oluşturdular. Güzel bir seçim yaşanmasına vesile oldular. Partim adına, şahsım adına hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye bu süreçte büyük bir güç kazandı. İlerlemesini de hiçbir güç engelleyemez. Bundan hepimiz gurur duyarız. Türkiye adına kim hizmet etmişse, edecekse hepimiz de ona duacıyız. Türkiye kazanmıştır. Sayın cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu seçimin kazananı 85 milyondur. Mağlubu olmayan bir seçimdir bu. Türkiye artık yoluna devam ediyor. İktidarı, muhalefeti ile Türkiye için çalışacağız. İlimiz özelinde de farklı düşünsek de farklı partilerden olsak da şehrimiz için hep birlikte gayret ediyoruz. Seçim sonuçları hayırlı olsun. Türkiye, Dünyanın süper gücü olmaya aday. 2. yüzyılımıza güzel bir seçimle başladık."

Temmuz ayı Meclis Toplantısının 6 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA