YRP'li Önder Narin, oyunu kullandı
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Birinci Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, eşi Fikriye Narin ile birlikte oyunu kullandı.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Birinci Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, eşi Fikriye Narin ile birlikte oyunu kullandı.
Kazasız belasız ve sıkıntısız bir seçim süreci geçtiğini belirten Önder Narin, bütün partilerin adaylarına saygı ve hoşgörü içinde geçen süreçle ilgili teşekkür etti. Sonuçların Türkiye için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Narin, çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğini ve kardeşlik ruhunun bozulmaması gerektiğini belirtti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika