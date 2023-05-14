Üye Girişi
Haberi Paylaş
YRP'li Önder Narin, oyunu kullandı

YRP'li Önder Narin, oyunu kullandı

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Birinci Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, eşi Fikriye Narin ile birlikte oyunu kullandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Birinci Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, eşi Fikriye Narin ile birlikte oyunu kullandı.

Kazasız belasız ve sıkıntısız bir seçim süreci geçtiğini belirten Önder Narin, bütün partilerin adaylarına saygı ve hoşgörü içinde geçen süreçle ilgili teşekkür etti. Sonuçların Türkiye için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Narin, çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğini ve kardeşlik ruhunun bozulmaması gerektiğini belirtti. - KAYSERİ

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Kayseri Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title