Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama

Murat Ongun'dan tutuklama sonrası ilk mesaj

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu "Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu terör soruşturmasından ise serbest bırakıldı.

"CESARETİMİZE, GÜLER YÜZÜMÜZE YENİLECEKSİN"

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

"BU KARA LEKEYİ EL BİRLİĞİYLE SÖKÜP ATACAĞIZ"

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

di hadi ordan hırsızlık yap tabi umudunu kaybetme helal vallahi piskine bak

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Sen cumhurbaşkanı olacaksın.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

sonuna kadar Ekrem İmamoğlu!!!!!

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaraca Kilicyaldir:

geç ulan geç....garson edebiyatı...

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Çok üzüldük yaa :)))

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

düzmece deliller le halkı kandıramazsın sandık ta görmek üzere

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

algıyı bırak eko

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBanu Çelik:

Türkiye de her yerden yolsuzluk konuşulurken sadece Ekrem yapıyor algısı yapılıyor. bütün akp li belediyeler çok mu masum bunuda deyin makarnacılar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Her İstanbul seçiminde galip gelen son seçimde 13 oyla kazanan imamoğluna hile yaptın diye seçimi tekrar ettiniz seçim yenilendi çok daha ağır yenilgi aldınız bu hayat pahalılığında emekliye 4000 tl bile veremeyim 3000tl ye mahkum ettiniz en büyük rakibinizi böyle akarte etmek yakışmaz hukuk adalet ilerde sizede lazım olur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title