Yeniden Refah Partisi'nden Engelliler için Kritik Açıklama

Yeniden Refah Partisi'nden Engelliler için Kritik Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, engellilerin hakları için hükümetten adım atmasını bekliyor. Engellilere yönelik duyarlılığın önemine işaret eden Bekin, yaşama hakkının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İktidarın engelliler bakanlığı konusunda hiçbir adım atmaması son derece düşündürücüdür." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engellilere yönelik "acınma duygusu" ile hareket edilmemesi gerektiğini belirtti.

Engellilerin bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu vurgulayan Bekin, engellilerin çözüm bekleyen sorunlarını konuşuyor olmanın iktidarın konuya yaklaşımının somut bir göstergesi olduğunu öne sürdü. Bekin, "Artık engelli haklarının engellenmemesi için gerekli tüm adımların atılması ve en temel hak olan yaşama hakkının gerçekleşmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması hem vicdani hem de manevi bir borçtur." diye konuştu.

Engellilerin isteklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bekin, "Onları her yıl Engelliler Haftası'nda hatırlamak yerine, onların sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması en temel haklarıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de daha önce Avrupa Birliği Bakanlığının kurulduğunu anımsatan Bekin, "İktidarın engelliler bakanlığı konusunda hiçbir adım atmaması son derece düşündürücüdür." dedi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı

Dolmabahçe'de yeni görüşme başladı! 3 yıl sonra ilk kez aynı masadalar
Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

Barış masasından ilk ipucu! Bakan konuştu, 3 istekleri var
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti

Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.