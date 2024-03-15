Yeniden Refah, AK Parti'den istediği belediye sayısını açıkladı: 2 Büyükşehir, 2 İl, 35 İlçe

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin yerel seçimlere dair yaptıkları görüşmelerin içeriğini açıklayan Aydal, "İki büyükşehir isteriz, Kocaeli ve Sakarya dedik. İki de il istedik, Kütahya ve Bilecik" ifadelerini kullandı.

EFKAN ALA'NIN '100'E YAKIN İLÇE İSTEDİLER' İDDİASINA YANIT

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan vekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin partisinin çalışmalarını anlattı. Aydal, Ak Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetlerin sürdürdüğü ancak sonuca varamadığı yerel seçimlerdeki işbirliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala'nın "Yeniden Refah Partisi 100'e yakın ilçe istedi" iddiasına cevap verdi.

Prof. Dr. Doğan Aydal

"4 BELEDİYE 35 İLÇE İSTEDİK"

Aydal, AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı belediyeleri hatırlatarak, Yeniden Refah'ın da oy oranı doğrultusunda talepleri olduğunu söyledi ve "İki büyükşehir isteriz, Kocaeli ve Sakarya dedik. İki de il istedik, Kütahya ve Bilecik" dedi.

"AK PARTİ BİZ OLMADAN 76 İLÇEYİ KAZANAMAZ"

AK Parti'nin, Yeniden Refah Partisi olmadan 76 ilçeyi kazanamayacağını, bunlardan da 35'ini istediklerini anlatan Aydal, AK Parti'den Ali İhsan Yavuz'un da görüşmeleri not ettiğini ancak ikinci toplantıda işlerin değiştiğini söyledi. Aydal, ikinci toplantıdan itibaren AK Parti heyetinin kendilerine 'Biz size belediye meclis üyelikleri verelim' teklifiyle geldiğini açıkladı.