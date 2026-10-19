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Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İzetbegoviç'i vefatının 23. yılında andı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 23. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i sosyal medya mesajıyla andı. Özel, İzetbegoviç'in 'dostlarımızın sessizliği' sözünü paylaşarak onun adalet mücadelesini ve düşünce mirasını saygıyla yad etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 23. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, İzetbegoviç'in, "Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey, düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır." sözlerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, en ağır koşullarda halkı için adalet mücadelesinden vazgeçmedi. Ardında haksızlık karşısında susmamayı öğütleyen bir düşünce mirası bırakan Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'i vefatının 23'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA
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