Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına AK Parti'den ilk yorum: Gel Muharrem'den, koşun vekillere!

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına ilişkin yankılar sürüyor. AK Parti'den sıcağı sıcağına ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

"GEL MUHARREM'DEN KOŞUN VEKİLLERE"

Turan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak "Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" dedi.

KILIÇDAROĞLU VEKİLLERİ İL BAŞKANLIĞI'NA ÇAĞIRDI

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı üç cezayı onamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin tüm milletvekillerinin "derhal" İstanbul İl Başkanlığı binasına gelmesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.