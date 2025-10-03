Yağmur Suyu Hasadı Zorunlu Hale Geliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yağmur suyu hasadı ve kullanımının zorunlu hale getirilmesini öngören "Yağmur Suyu Hasadı ve Kullanımının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, iklim değişikliğinin kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle Türkiye'deki su kaynakları üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı, su kıtlığına karşı sürdürülebilir çözümler geliştirmek, çevresel sorumluluğu yerine getirmek ve gelecek nesillerin yaşam hakkını güvence altına almak amacıyla yağmur suyu hasadı ve yeniden kullanımının stratejik bir zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Gerekçede, yağmur sularının kontrollü bir şekilde toplanmasının sel ve taşkın riskini azaltacağı, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı ve karbon ayak izi seviyesinin düşürülmesinde de etkili olacağı vurgulandı.

Teklife göre, büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri, görev bölgelerinde yaşayan vatandaşların yıllık toplam su tüketim miktarlarının en az yüzde 10'u kadar yağmur suyu hasadı yapmak ve yağmur suyu hasadı için gerekli altyapı yatırımlarını en geç 5 yıl içinde tamamlamakla yükümlü olacak.

Yağmur suyu hasadı yoluyla elde edilen su, içme suyu standartlarına getirilmeden doğrudan kullanılamayacak, bu sular ancak temizlik, sulama, tarımsal sulama ve sanayi suyu olarak kullanılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, her yıl belediyelerin yağmur suyu hasadı hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını denetleyecek, denetim raporlarını kamuoyuna açıklayacak.

Söz konusu kanunun uygulanması için gerekli finansman merkezi bütçeden belediyelere aktarılacak özel bir fon, Avrupa Birliği uyum projeleri ve diğer uluslararası fon kaynaklarından sağlanacak.

Söz konusu kanuna aykırı hareket eden belediyelerin ilgili bütçe ödeneklerinin yüzde 5'i, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesilerek yağmur suyu hasadı yatırımlarına aktarılacak.