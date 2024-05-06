Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 41.98 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Hakan Bilecen, vatandaşların sineklerden rahatsız olması üzerine bizzat harekete geçti. Belediyeye ait aracın direksiyonuna geçen Bilecen, Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısı eşliğinde kenti ilaçladı.

SİNEK SORUNU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çoğalan sinek ve haşereler vatandaşın en büyük sorunlarından biri haline geliyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, vatandaşın bu sorununa kayıtsız kalmayarak harekete geçti. Belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü aracının şoför koltuğuna oturan belediye başkanı, sinek ilaçlamasını bizzat yaptı.

"DENETLEMEK YERİNE KENDİM YAPIYORUM"

Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece vakti şu an sineklerden rahatsız olduğunuzu duydum, bizzat kendim ilaç sıkmak istedim. Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur." ifadelerini kullandı.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISI EŞLİĞİNDE İLAÇLAMA YAPTI

Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısı eşliğinde kentin her noktasına ilaçlama yapan Hakan Bilecen'in o anları sosyal medyada çok konuşuldu.