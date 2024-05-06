Üye Girişi
Haberler

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gece saatlerinde belediye aracına bizzat binerek kentte sinek ilaçlaması yaptı. Bilecen, "Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur." ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 41.98 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Hakan Bilecen, vatandaşların sineklerden rahatsız olması üzerine bizzat harekete geçti. Belediyeye ait aracın direksiyonuna geçen Bilecen, Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısı eşliğinde kenti ilaçladı.

SİNEK SORUNU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çoğalan sinek ve haşereler vatandaşın en büyük sorunlarından biri haline geliyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, vatandaşın bu sorununa kayıtsız kalmayarak harekete geçti. Belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü aracının şoför koltuğuna oturan belediye başkanı, sinek ilaçlamasını bizzat yaptı.

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

"DENETLEMEK YERİNE KENDİM YAPIYORUM"

Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece vakti şu an sineklerden rahatsız olduğunuzu duydum, bizzat kendim ilaç sıkmak istedim. Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISI EŞLİĞİNDE İLAÇLAMA YAPTI

Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısı eşliğinde kentin her noktasına ilaçlama yapan Hakan Bilecen'in o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Hakan Bilecen Kilis Yaşam Politika Haberler

500

Yorumlar (6)

ayten sağdıç:

ay ne güzel böyle halkla iç içe birini görmeye hasret kaldık. kibir yok ego yok yolu acık olsun :)

14
1
yanıtYanıtla
Sedat Açıkgöz:

Adana'yada böyle başkan lazım

14
1
yanıtYanıtla
özgür:

emnıyet kemerı neden takılı degıl muzıgın sesı ne kadar acık bılemem . ama sonucta yerlesım yerlerınden gecıyor rahatsızlık verılebılır.

2
3
yanıtYanıtla
ANTEB 27:

Müslüm Gürses,siyasetcilerin devamlı örnek aldığı devamlıda topluma örnek gösterdiği en büyük sanatcı

1
0
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Elemanlari calistiramamak,belediyede yan gelip yatmadan daha büyük sorundur!

0
1
yanıtYanıtla
akrep kral:

adammı kalmamış belediyede ????????

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title