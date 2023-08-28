Van'da düzensiz göçle mücadele konusunda toplantı yapıldı

Van'da, düzensiz göçle mücadele konusunda alınan önlemlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte düzensiz göçle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Toplantıya, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güneş ve diğer yetkililer katıldı.