Van Valisi Balcı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Haberler

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İpekyolu, Tuşba ve Edremit mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Vali Balcı'nın Edremit ilçesi Uygulama Oteli Konferans Salonundaki toplantıda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Açıklamaya göre, Balcı, muhtarları önemsediğini, değerli gördüğünü ve her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Muhtarlarla el ele vererek vatandaşların huzuru, refahı ve esenliği için yılmadan, yorulmadan el birliğiyle çalışacaklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız görev yaptıkları yerlerde devletin gören gözü, duyan kulağıdır. Muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin en küçük birimlere ulaştırılmasında devlet ile millet arasında köprü olan, vatandaşlarımızın problemlerini en güzel şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ileten bizim çalışma arkadaşlarımızdır. Bu yüzden de muhtarlarımızı bizler ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz."

"Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, onların dertleriyle dertlenmek, çözüm bulmaya çalışmak bizim asli görevimizdir" diyen Balcı, "Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler Van gibi tarihi, doğası, kültür ve kadim bir geçmişe sahip olan, Türkiye'mizin çok güzel bir coğrafyasında görev yapmaktan Vanlı hemşerilerimize hizmet etmekten, onların huzuruna refahına, zenginliğine, esenliğine sizlerle birlikte katkı sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Vali Balcı, " Bizim derdimiz vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, bunu hep birlikte yapacağız. Siz muhtarlarıma da önemli görevler düşüyor. Bir köprü olmanızı istiyoruz. İnsanların dertleriyle dertlenin. Devletimizin bütün imkan kabiliyetini vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kullanacağız." dedi.

Kentte "Sosyal Destek Hızır Van" projesini başlatacaklarını kaydeden Balcı, şöyle devam etti:

"Sahada bizim ekiplerimiz olacak. Aile müdürlüğünden, vakıflardan, belediyelerden harmanlayacağımız 3'er kişilik 50-60 ekip olur, tüm şehirde dolaşacaklar. Toplumun gariban kesiminin dertlerini dinleyecekler. Kazan kaynıyor mu, soba yanıyor mu? Kamu hizmetleri ulaşıyor mu? bunlarla ilgili çalışacaklar. Çünkü bunların mesuliyeti bize aittir, sizlere aittir. Bu konuda da vatandaşlarımıza en yakın olan ve vatandaşlarımızı birebir tanıyan muhtarlarımızdır. Bizler her zaman yanınızdayız, destekçiniziz. Çünkü sizlerin yanında olmak Van'ımızın yanında olmak, ihtiyaç sahiplerinin, milletimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, annelerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak demektir."