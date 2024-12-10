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Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi

Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise MHP'li İzzet Ulvi Yönter sosyal medya üzerinden atıştı. "Esad devrildi, umutların boşa düştü" diyen Yönter'e Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak yanıt veren Özdağ, "Benimle ilgili hükmü tarih verecek. Seninle ilgili hükmü ağır ceza mahkemesi verecek" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve eski MHP'li Ümit Özdağ ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesapları üzerinden atıştı.

"GÖREVLİSİN, İŞBİRLİKÇİSİN"

Bengü Türk'ün Yönter'in kendisine yönelik "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sen MHP'de görev yaparken çıtın çıkmıyordu. Sen kime hizmet ediyorsun? Sen Genel Başkanımıza laf edecek en son insan bile değilsin. Görevlisin, işbirlikçisin. Bir Bozkurt'un hükmünü, çakalların fermanı bozamaz" sözlerini içeren paylaşımını anlıntılayan Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetini hatırlattı. Özdağ, Yönter'e "Hadi oradan Hüdaverdi kılıklı İzzet, sen önce rahmetli Sinan Ateş'in hesabını annesine, karısına ve çocuklarına ver öyle konuş. Bu iktidarda adaletin gerçekleşmesi gecikebilir ancak sonunda adalet bu dünyada da öbür dünyada da gerçekleşecek" şeklinde yanıt verdi.

"ESAD DEVRİLDİ, UMUTLARIN BOŞA DÜŞTÜ"

Özdağ'ın bu paylaşımına yanıt veren Yönter ise şu ifadeleri kullandı: "Ümit Bey, seninle ilgili hükmü tarih verecek, merak etme, iftira ve istismar siyasetin çuvalladı, panik halindesin. Adalet hepimiz için bir gün tecelli edecek, biz rahatız, çiğ süt içmedik, bu nedenle de karnımızda ağrı yok. Fakat seni korku dağları sarmış. Liderimize ve partimize yönelik beşinci kol faaliyetine gönüllü olarak katılmandan dolayı yüzünün kıpkırmızı olacağı günler uzak değil. Esad devrildi, umutların boşa düştü, hesapların bozuldu, sorun ve sıkıntın da bu. Haydi başka kapıya."

"SENİNLE İLGİLİ HÜKMÜ..."

Özdağ ise "Benimle ilgili hükmü tarih verecek. Seninle ilgili hükmü ağır ceza mahkemesi verecek. Ve ilahi adalet" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Ümit hoca cevap vermemiş bildiğin saplanmış

Yorum Beğen19
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