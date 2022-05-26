Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu İstanbul'da yapılacak - Haberler

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Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu İstanbul'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu İstanbul'da yapılacak

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu yarın İstanbul'da yapılacak.

Türkiye-Romanya- Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu yarın İstanbul'da yapılacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak üçlü toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alınacak, güncel bölgesel gelişmeler istişare edilecek.

Çavuşoğlu'nun Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul, Türkiye, Polonya, Romanya, Politika, Haberler

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